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Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı

Cari açık Mayıs ayında 5.24 milyar dolar ile 4.9 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

13.07.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Cari açık Mayıs'ta beklentileri aştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, cari işlemler açığının bir önceki yılın Mayıs ayına göre 2.13 milyar dolar artarak 5.24 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve on iki aylık cari işlemler açığı 35.34 milyar dolar olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"DIŞ TİCARET AÇIĞI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI"

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.82 milyar dolar artarak 5.65 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur."

GEÇEN YIL MAYIS'TA 3,1 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

Cari açık geçen yılın Mayıs ayında 3.1 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32.62 milyar dolar olmuştu.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari dengenin Mayıs ayında 4.9 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 37 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu, cari açık tahminleri 3.4-5.5 milyar dolar bandında yer alıyordu.

Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.2'sine denk gelecek şekilde 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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