Çatıdan damlayan su buz dağı oluşturdu

Palandöken'de bulunan bir otelin çatısından yere inen, damlacıkların oluşturduğu yaklaşık 6 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor.

"TIRMANIŞ İÇİN KULLANILABİLİR"

Nisan ayı gelmesine rağmen kayak sezonun devam ettiğine dikkati çeken Otel Genel Müdürü Bora Kanber şunları söyledi: "Pistlerde yaklaşık bir metre kar var. Kayak sezonu devam ediyor. Bahar gelmesine rağmen zaman zaman yağan kar pistleri daha da güzelleştiriyor. Otelimizin kuzeye bakan tarafında çatıdan dışarı doğru damlayan suyun oluşturduğu dev buz sarkıt ise muhteşem bir görüntü oluşturdu. Buz tutan bir şelaleyi anımsatan doğal buz sarkıt önümüzdeki yıl da oluşursa dağcılar için tırmanış bile düzenleriz."





"BUZ DAĞI OLMUŞ"

Kayak, düğün veya kongreler için otele gelenlerin hayretle baktığı dev buz sarkıtı görenler, "Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu Erzurum'da damlayan su göl olamamış ama buz dağı olmuş" dediler.