taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Çukurca'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit düştü

25.06.2017 - 17:19
  1. Haberler
  2. Gündem

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

ŞEHİT EVİNDE YAS VAR

Şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Samsun'daki evinde yas var.

Şehit Yahşi'nin İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine acı haber, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanı Gamze Ayrım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ile askeri yetkililer tarafından verildi.

BAYRAM GÜNÜ ACI HABER

Haberi bayram ziyaretinde alan alan şehidin babası Orhan, annesi Nazmiye ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

3 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU VARDI

Evli ve 3 yaşında bir kız çocuk babası şehidin 3 yıllık uzman çavuş olduğu, Samsun'a son olarak 1 ay önce geldiği, Hakkari Dağ Komando Karakolu'nda keskin nişancı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Yahşi'nin cenazesinin yarın Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.

 

 

 

İlginizi Çekebilir
İstanbul Valisi Vasip Şahin Marmaray'da
Aracıyla köprüden geçerek trafiğin daha da artmasını istemeyen İstanbul Valisi Şahin, Maramaray'ı kullanarak karşıya geçti.
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı
Elini öpen çocuklara harçlık dağıtan CHP Lideri, huzurevi sakinlerine de çiçek verdi.
Erdoğan, AK Parti bayramlaşma töreninde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bayramlaşma töreninde YPG'ye silah veren ABD'ye sert çıktı.
Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı
Çukurca'da askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yıldırım ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

501
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

73
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

328
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

64
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

126
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

321
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM