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Çavuşoğlu: Avrupalılar aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın." dedi.

18.03.2017 - 18:01
  1. Haberler
  2. Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde düzenlenen programa katıldı.

"AVRUPALILAR AKLINI BAŞINA TOPLASIN"

Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın. Bu Avrupa için Avrupa halkları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmayı başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın, bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım" dedi.

Çavuşoğlu: Avrupalılar aklını başına toplasın

"AVRUPA'YI UÇURUMA GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Türkiye'ye hiçbir ülkenin hükmedemeyeceğini, dost ve samimi olanlarla her türlü işbirliğini yapacaklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlenmesinin istenmediğini kaydetti. Avrupa'yı eleştiren Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ne kadar değeri varsa gömüyorsunuz suyun altına. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz, farkında değilsiniz. Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın. Bu Avrupa için Avrupa halkları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmayı başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın, bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım" dedi.

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