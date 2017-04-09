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Çavuşoğlu Rusya'ya Esad tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya "Esad inadınızı artık bırakın" dedi ve geçiş hükümetinin başlaması gerektiğini söyledi.

09.04.2017 - 11:57
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

"ESAD İNADINIZI ARTIK BIRAKIN"

Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye tavrını eleştirerek, "Esad inadınızı artık bırakın" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son zamanlarda bazı ülkeler, ABD dahil, rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin demeye başladı. Bu Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Bu kadar savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız, o rejim öldürmeye devam eder."

"BU REJİMİN GİTMESİ GEREKİYOR"

"Sadece bir saldırı yetmez, bu rejimin gitmesi gerekiyor. Geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Herkesin kabul edeceği bir geçici yönetim olması lazım. Bu geçiş hükümeti ülkeyi seçime hazırlamalı. Siyasi çözüm en iyi çözüm ama Esad rejiminin yerine bir geçiş hükümetinin gelmesi için tüm dünya baskı yapmalı."

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