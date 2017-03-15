Çavuşoğlu'dan göç anlaşması açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) düzenlediği 23. Akdeniz Toplantısı'na katıldı.

MÜLTECİ ANLAŞMASI İPTAL EDİLEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"ALMANYA İLE SORUNU AŞTIK"

"Krizlerin özellikle turizme ve halklar arasında bir soruna dönüşmemesi için çaba sarf ediyoruz. Gerek Almanya gerek Hollanda vatandaşlarının bizim dostumuz olduğunu onlara yönelik bir şeyimizin olmadığını söylüyoruz. Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok. Sorunu aştık. Berlin'de turizm fuarı öncesi yaptığımız görüşmede belli bir noktaya geldik. İstiyoruz ki biz gerginlik artmasın. Bu gerginliklerin hiçbirisinin sebebi biz değiliz ne Almanya'yla ne Hollanda'yla.

"UKRAYNA'DAN 2 MİLYON TURİST NEDEN GELMESİN"

İki ülkenin vatandaşları sadece kimlikli giriş çıkış yapabilecek. Ukrayna'dan vatandaşların sadece yüzde 30'nun pasaportu var. Ülkede pasaport almak da zor. Ukrayna ile giriş çıkışları kolaylaştırdık ve 2 milyona turist neden Ukrayna'dan neden gelmesin? THY'nin Ukrayna'ya daha fazla uçması için izinler aldık. Ukrayna'nın her tarafından turist gelecek" dedi.