taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.446
USD
3,6934
EURO
3,9454
ALTIN
143,97
PETR
51,8400

Çavuşoğlu'dan göç anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şartlar yerine gelmezse yaptırımların devamı gelir. Göç anlaşmasını iptal edebiliriz." dedi.

15.03.2017 - 21:36
  1. Haberler
  2. Gündem

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) düzenlediği 23. Akdeniz Toplantısı'na katıldı.

MÜLTECİ ANLAŞMASI İPTAL EDİLEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"ALMANYA İLE SORUNU AŞTIK"

"Krizlerin özellikle turizme ve halklar arasında bir soruna dönüşmemesi için çaba sarf ediyoruz. Gerek Almanya gerek Hollanda vatandaşlarının bizim dostumuz olduğunu onlara yönelik bir şeyimizin olmadığını söylüyoruz. Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok. Sorunu aştık. Berlin'de turizm fuarı öncesi yaptığımız görüşmede belli bir noktaya geldik. İstiyoruz ki biz gerginlik artmasın. Bu gerginliklerin hiçbirisinin sebebi biz değiliz ne Almanya'yla ne Hollanda'yla.

"UKRAYNA'DAN 2 MİLYON TURİST NEDEN GELMESİN"

İki ülkenin vatandaşları sadece kimlikli giriş çıkış yapabilecek. Ukrayna'dan vatandaşların sadece yüzde 30'nun pasaportu var. Ülkede pasaport almak da zor. Ukrayna ile giriş çıkışları kolaylaştırdık ve 2 milyona turist neden Ukrayna'dan neden gelmesin? THY'nin Ukrayna'ya daha fazla uçması için izinler aldık. Ukrayna'nın her tarafından turist gelecek" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

209
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e cevap

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e cevap

290
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

97
Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

200
Hollanda'da seçim heyecanı

Hollanda'da seçim heyecanı

77
Aslı Aydıntaşbaş Türkiye'ye karşı Avrupa'ya yalvardı

Aslı Aydıntaşbaş Türkiye'ye karşı Avrupa'ya yalvardı

600
Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali

Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM