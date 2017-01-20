Çavuşoğlu'ndan 'şıkıdım' siparişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın organizasyonuyla 25 Aralık’taki uçak kazasında üyelerini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova’da verilecek konserlerin repertuvarında Tarkan’ın ‘Şıkıdım’ şarkısının da yer almasını istedi.

Enbe Orkestrası, uçak kazasında 64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu anısına İstanbul ve Moskova'da vereceği konserlerin hazırlıklarını sürdürüyor.

HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı'nın organize edeceği konser için repertuvar çalışmaları devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şarkı siparişi geldi.

KORO DEFALARCA SESLENDİRMİŞTİ

Bakan Çavuşoğlu, ‘Kalinka', ‘Katyuşa' gibi Kızıl Ordu Korosu klasikleri ve Türkçe şarkıların seslendirileceği konserde, Tarkan'ın ‘Şıkıdım' parçasının da yer almasını istedi.

Talep üzerine şef Behzat Gerçeker, koronun birçok kez seslendirdiği şarkıyı repertuvara aldı.

Tarkan'ın ‘Şıkıdım' şarkısı koronun en sevilen performansları arasında yer alıyordu.