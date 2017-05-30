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Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mustafa Ceceli'nin "boşandık" açıklamasının üzerinden henüz günler geçmişken, yeni aşkı ile çekildiği fotoğrafları yayınlandı.

30.05.2017 - 16:31
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  2. Magazin
Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 5 gün önce boşanmış, eski eşine oturdukları evi ve 3 milyon lira tazminatı vermişti.

Daha boşanma haberinin üzerinden bir hafta bile geçmeden Ceceli'nin Selin İmer ile görüntüleri ortaya çıkmıştı.

AYNI CEMAATE MENSUPLAR

İmer'in "Şeyhim" dediği ABD'de yaşayan Ahmed Hulusi'nin cemaatinden olduğu öğrenildi. Ceceli'nin de aynı cemaate mensup olduğu biliniyor.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

37 yaşındaki Mustafa Ceceli sosyetenin havalı güzellerinden 32 yaşındaki Selin İmer ile aşk yaşadığı öğrenilmesinin ardından, Posta gazetesi taze aşıkların yeni fotoğraflarını yayınladı.

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

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