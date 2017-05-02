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Çekya Başbakanı istifa etti

Çekya'da bir süredir yaşanan hükümet krizinin ardından Başbakan Bohuslav Sobotka istifa etti. Ülkede, 6 ay sonra genel seçim düzenlenecek.

02.05.2017 - 15:36
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Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka, Maliye Bakanı Andrej Babis'in geçmişte vergi ödemekten kaçındığı ve bunu uygun şekilde bildirmediği şüphesi nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Sobotka, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a bu hafta hükümetin istifasını sunacağını söyledi. İstifanın, ülkedeki genel seçimlere 6 ay kala hükümet içinde yaşanan büyük sorunları yansıttığı düşünülüyor. İstifaya neden olduğu açıklanan, ülkenin en zengin ikinci iş adamı olduğu bilinen Babis'in 6 ay sonra düzenlenecek seçimler için düzenlenen anketlerde favori aday olduğu belirtiliyor.

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