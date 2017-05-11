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Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Çekya'da on binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve adı yolsuzluk iddialarına karışan Maliye Bakanı Andrej Babis'i protesto etti.

11.05.2017 - 10:12
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Başkent Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda toplanan göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Babis'in görevden alınması ve Zeman'ın istifası etmesi için slogan attı.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Başbakan Bohuslav Sobotka, geçen hafta görevini bırakma kararı almış fakat karar değiştirerek istifasını geri çekmişti.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Sobotka, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan adı yolsuzluk iddialarına karışan Maliye Bakanı Andrej Babis’in görevden alınmasını istemişti.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Kendisinin yanı sıra bütün kabinenin istifa etmesini öngördüğünü ancak anayasanın sadece başbakanın görevini bırakmasına izin verdiğini belirten Sobotka, “Bu durum, hükümet krizine çözüm sağlamayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Eğitim Bakanı Katerina Valachova da ülkedeki hükümet krizi nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

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