Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

MİT, FETÖ'nün haberleşme ağı olan Bylock'u kullanan 129 bin kamu görevlisinin bilgilerini Ankara'da savcılığa iletmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında çalışılan modelle ilgili ipuçları verdi.

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Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

Fenerbahçeli Salih ile Alper, Asmalımescit’teki bir barda sabaha kadar beş kızla eğlendi. Alper'in yanında, şarkıcı Ayşe Akın vardı.