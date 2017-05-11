Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

Başkent Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda toplanan göstericiler, adı yolsuzluk iddialarına karışan Babis'in görevden alınması ve Zeman'ın istifası etmesi için slogan attı.
Başbakan Bohuslav Sobotka, geçen hafta görevini bırakma kararı almış fakat karar değiştirerek istifasını geri çekmişti.
Sobotka, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan adı yolsuzluk iddialarına karışan Maliye Bakanı Andrej Babis’in görevden alınmasını istemişti.
Kendisinin yanı sıra bütün kabinenin istifa etmesini öngördüğünü ancak anayasanın sadece başbakanın görevini bırakmasına izin verdiğini belirten Sobotka, “Bu durum, hükümet krizine çözüm sağlamayacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Eğitim Bakanı Katerina Valachova da ülkedeki hükümet krizi nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.