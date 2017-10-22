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Çelik: Halktan biri değilim

Şarkıcı Çelik verdiği röportajda sosis satan birisiyle aynı olmadığını söyledi.

22.10.2017 - 15:24
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Şarkcı Çelik, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği demeçte tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"Sosis satan adamla bir değilim ben sanatçıyım" diyen Çelik, halktan biri olmadığını da ifade etti.

Çelik: Halktan biri değilim

Çelik'in röportajından bir kısım şöyle:

Göründüğünüz kadar rahat bir adam mısınız, yoksa rol mü yapıyorsunuz?

Rol yapmıyorum ama ben de bu işe başladığımda böyle değildim. Sonra sonra tecrübeyle salıyorsun kendini. 25 yıldan sonra bir rahatlama geliyor insana.

"BU İŞ EGOSUZ OLMAZ"

Her durumda rahatlıkla kendinizle dalga geçebiliyorsunuz. Hiç egonuz yok mu?

Olmaz olur mu! Bu iş egosuz olmaz. Hep söylerim. Hani der ya bazı arkadaşlarımız, "Ben halktanım." Valla ben değilim abi!

ALLAH'IN KABİLİYETLİ YARATTIĞI BİRİSİYİM

Siz neredensiniz?

Ben Allah’ın donattığı, kabiliyetle yarattığı bir insanım. Sanatımı icra edeceğim, gitarımı çalacağım özel bir zaman olmalı. Durup kimseyle akşama kadar ‘çıt çıt’ fotoğraf çektiremem! Tutturmuşlar bir, “Biz halktanız.” Değilsin. Postanede çalışan biri misin sen? Tarlada mı çalışıyorsun? Bakkal mısın? Tostun arasına sosis koyan adam mısın? Seni Allah üstün bir kabiliyetle donatmış. Az önce kuaförde bıyıklarımı düzelttirdim. Geldim burada seninle sohbet ediyorum güzel güzel. Nasıl aynıyız biz? O zaman bu şarkıları buyursunlar onlar yapsın. Bana ne gerek var ki o zaman? Kendi kıymetimi bilmek zorundayım. Benim bir duruşum, bakış açım var. Bu kibir değil asla. Kendinin kıymetini bilmek.

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