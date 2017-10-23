Çelik'ten özgüven dolu açıklamalar

Bir dönem verdiği çıplak poz ile gündeme gelen şarkıcı Çelik, şimdi de özgüven dolu açıklamalarıyla gündemde.

EGOSUZ OLMAZ

Halktan biri olmadığını belirten Çelik, sanatçılığın egosuz olmayacağını sözlerine ekledi.

"ALLAH'IN DONATTIĞI BİR İNSANIM"

Posta'ya konuşan Çelik, şu açıklamları yaptı: "Ben Allah’ın donattığı, kabiliyetle yarattığı bir insanım. Sanatımı icra edeceğim, gitarımı çalacağım özel bir zaman olmalı.





"TUTTURMUŞLAR BİZ HALKTANIZ..."

Durup kimseyle akşama kadar ‘çıt çıt’ fotoğraf çektiremem! Tutturmuşlar bir, “Biz halktanız.” Değilsin. Postanede çalışan biri misin sen? Tarlada mı çalışıyorsun? Bakkal mısın? Tostun arasına sosis koyan adam mısın? Seni Allah üstün bir kabiliyetle donatmış. Az önce kuaförde bıyıklarımı düzelttirdim. Geldim burada seninle sohbet ediyorum güzel güzel. Nasıl aynıyız biz? O zaman bu şarkıları buyursunlar onlar yapsın. Bana ne gerek var ki o zaman? Kendi kıymetimi bilmek zorundayım.

"BENİM BİR DURUŞUM VAR"

Benim bir duruşum, bakış açım var. Bu kibir değil asla. Kendinin kıymetini bilmek."