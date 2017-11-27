Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Almanya'nın Türkiye düşmanlığıyla prim kazanarak önde gelen siyasetçileri arasına giren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in kariyeri genel seçimler sonrası düşüşe geçti.

MASADA KAYBETTİ

Koalisyon görüşmeleri sırasında kilit parti olarak 'dışişleri' makamı için adeta savaş veren Cem Özdemir, masada kaybederek bu amacından vazgeçmek zorunda kaldı.

AKTİF POLİTİKADA SON GÜNLERİ

Yeşiller Eş Başkanlığı görevini 2008’den beri sürdüren Özdemir'in aktif politikadaki son günleri de yaklaştı.

DIŞİŞLERİ İÇİN PARTİSİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Çünkü Özdemir, dışişleri bakanı olacağına o kadar inanmıştı ki gelecek yıl ocaktaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

KENDİ MAKAMI İÇİN ADAYINI AÇIKLADI

Bu sözünü yineleyen Cem Özdemir kendisinin yerine Schleswig Holstein'in Tarım ve Enerji Bakanı 48 yaşındaki Robert Habeck’i eş genel başkan adayı olarak önerdi.