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Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Alman siyasetinin, Türkiye düşmanlığını körükleyerek son genel seçimleri domine eden Cem Özdemir'le işi bitti.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 08:14..
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Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Almanya'nın Türkiye düşmanlığıyla prim kazanarak önde gelen siyasetçileri arasına giren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in kariyeri genel seçimler sonrası düşüşe geçti.

MASADA KAYBETTİ

Koalisyon görüşmeleri sırasında kilit parti olarak  'dışişleri' makamı için adeta savaş veren Cem Özdemir, masada kaybederek bu amacından vazgeçmek zorunda kaldı.

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

AKTİF POLİTİKADA SON GÜNLERİ

Yeşiller Eş Başkanlığı görevini 2008’den beri sürdüren Özdemir'in aktif politikadaki son günleri de yaklaştı.

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

DIŞİŞLERİ İÇİN PARTİSİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Çünkü Özdemir, dışişleri bakanı olacağına o kadar inanmıştı ki gelecek yıl ocaktaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

KENDİ MAKAMI İÇİN ADAYINI AÇIKLADI

Bu sözünü yineleyen Cem Özdemir kendisinin yerine Schleswig Holstein'in Tarım ve Enerji Bakanı 48 yaşındaki Robert Habeck’i eş genel başkan adayı olarak önerdi.

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

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