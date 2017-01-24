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Cem Özdemir, Almanya'daki Türk taksicileri şikayet etti

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Berlin Taksiciler Birliği'ne şikayet mektubu yazdı.

24.01.2017 - 12:03
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Cem Özdemir, Almanya'daki Türk taksicileri şikayet etti

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir'in, Berlin'de bazı Türkiye kökenli taksi sürücüleri tarafından hakarete uğrayıp tehdit edilmesi üzerine şikâyette bulundu.

CEM ÖZDEMİR'DEN TAKSİCİLERE ŞİKAYET MEKTUBU

Berliner Zeitung'un haberine göre, Cem Özdemir'in Berlin'de Türkiye kökenli taksi sürücüleri tarafından hakarete uğrayıp, tehdit edilmesinin gerekçelerinden birinin de Alman Meclisi'nde kabul edilen "Ermenilerin soykırıma uğradığı yönündeki kararı" olduğu belirtildi.

Cem Özdemir, Almanya'daki Türk taksicileri şikayet etti

Özdemir'in mektubunda "Beni alarma geçiren, hakaret ve tehdide benim dışımda da Türkiye asıllı milletvekili ve gazeteci Can Dündar'ın da maruz kalmış olması oldu" sözlerine yer verdiği yazdı.

''HAKARET VE TEHDİT BENİM İÇİN SON NOKTA''

Özdemir'in Berlin Taksiciler Birliği'ne yazdığı şikayet mektubunda "Düşünce açıklanmasıyla hiçbir problemim bulunmuyor ancak tehdit, hakaret ve agresif davranışlar benim için son nokta" dediği belirtildi.

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