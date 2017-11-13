taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

Cem Yılmaz 8 saat imza attı

Film senaryolarını kitap haline getiren Cem Yılmaz, TÜYAP Kitap Fuarı’nda imza günü düzenledi.

13.11.2017 - 07:03
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, abisi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz’le birlikte önceki gün TÜYAP Kitap Fuarı’nda imza günü düzenledi. Ünlü komedyen film senaryolarından hazırlanan kitapları, Can Yılmaz “Klişe Hayatlar Matbaası” ve “Yap Bi Babalık”ı, Zafer Algöz de “Haşırt Dı Bilekbord”u imzaladı.

Cem Yılmaz 8 saat imza attı

"HELAL OLSUN SİZE"

Yoğun ilgi gören etkinlikte üç ünlü ismin masasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Cem Yılmaz, 8 saat süren etkinlik sonrası sevenlerine Twitter’dan teşekkür etti: “Bugün saat 1’den 9’a kadar kitaplarını imzalatmak için beraber vakit geçirdiğim sevenlerime teşekkür ederim. Tam 8 saat. Helal olsun.”

İlginizi Çekebilir
Arda Turan Aslıhan'ı İtalya'ya götürdü
Futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı.
Rafet El Roman yeni aşkıyla görüntülendi
Sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, mekan çıkışı objektiflere yakalandı.
Selami Şahin: Zeki Müren'i çok özledim
Türk müziğinin duayen ismi Selami Şahin, yeni albümünün çıkacağını söyleyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
Zehra Çilingiroğlu: Artık daha dikkatliyim
Annesi Hülya Avşar'ın hediyesi olan lüks ciple trafiğe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk kazasını yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

26
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

101
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

17
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

10
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

24
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

23
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM