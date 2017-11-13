Cem Yılmaz 8 saat imza attı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, abisi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz’le birlikte önceki gün TÜYAP Kitap Fuarı’nda imza günü düzenledi. Ünlü komedyen film senaryolarından hazırlanan kitapları, Can Yılmaz “Klişe Hayatlar Matbaası” ve “Yap Bi Babalık”ı, Zafer Algöz de “Haşırt Dı Bilekbord”u imzaladı.

"HELAL OLSUN SİZE"

Yoğun ilgi gören etkinlikte üç ünlü ismin masasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Cem Yılmaz, 8 saat süren etkinlik sonrası sevenlerine Twitter’dan teşekkür etti: “Bugün saat 1’den 9’a kadar kitaplarını imzalatmak için beraber vakit geçirdiğim sevenlerime teşekkür ederim. Tam 8 saat. Helal olsun.”