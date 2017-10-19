taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.926
USD
3,6759
EURO
4,3415
ALTIN
151,13
PETR
58,0700

Cem Yılmaz Wolverıne oldu

‘Arif V 216’nın montajını bitiren Cem Yılmaz, filmde taktığı demir parmaklarla ‘X-Men’deki Wolverine karakterini ti’ye alacak

19.10.2017 - 07:25
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’nın detayları ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayında vizyona girecek projede komedyen ‘X- Men’deki Hugh Jackman’ın canlandırdığı Wolverine karakterini ti’ye alacak.

Cem Yılmaz Wolverıne oldu

DÜNYA SİNEMASINA GÖNDERME YAPTI

Projenin bir sahnesinde Yılmaz, Wolverine gibi parmaklarına demir takarak esprili bir şekilde dünya sinemasına gönderme yapacak.

GORA'NIN DEVAMI

Ozan Güven, Özkan Uğur, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Özge Özberk’in başrolünü paylaştıkları projenin montajını bitiren komedyen, müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. ‘G.O.R.A’nın devamı olan filmde Yılmaz, Yeşilçam sinemasını unutmayarak nostalji de yapacak.

İlginizi Çekebilir
Jennifer Lopez kalçalarını gösterdi
New York'taki yardım konserinde sahneye çıkan Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı.
Aslıhan Gürbüz'ün dizi heyecanı
'Ufak Tefek Cinayetler' ile ekrana dönmeye hazırlanan Aslıhan Gürbüz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Johnny Depp: Beni soyup soğana çevirdiler
ABD’li oyuncu Johnny Depp, avukatlarından, kendisini iflasa sürükleyen The Management Group’a destek verdikleri iddiasıyla davacı oldu
Tolga Karel'in 500 liralık nafaka davası
Tolga Karel'e dava açan eski eşi Günay Musayeva, 500 bin TL'lik nafakanın artırılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

5
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

90
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

18
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

70
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

28
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

26
Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM