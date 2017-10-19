Cem Yılmaz Wolverıne oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’nın detayları ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayında vizyona girecek projede komedyen ‘X- Men’deki Hugh Jackman’ın canlandırdığı Wolverine karakterini ti’ye alacak.

DÜNYA SİNEMASINA GÖNDERME YAPTI

Projenin bir sahnesinde Yılmaz, Wolverine gibi parmaklarına demir takarak esprili bir şekilde dünya sinemasına gönderme yapacak.

GORA'NIN DEVAMI

Ozan Güven, Özkan Uğur, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Özge Özberk’in başrolünü paylaştıkları projenin montajını bitiren komedyen, müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. ‘G.O.R.A’nın devamı olan filmde Yılmaz, Yeşilçam sinemasını unutmayarak nostalji de yapacak.