Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi

Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi’nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

İMAMDAN SÖZ İSTEDİ

Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven’in 60 yaşındaki damadı Muhlis Kocasarı imamdan söz istedi. Haksızlığa uğradığını iddia eden Kocasarı’nın ölen kayınbabasına hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine cenazeye katılanlar neye uğradıklarını şaşırdı.

"TAPUYU ÜZERİME VERMEDİ"

Güven’in damadı Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınbabasını birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi.

Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.