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Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi

Muğla'da cenazede kayınbabasına haksızlığa uğradığını öne sürerek hakkını helal etmeyen damat "Hakkımı alıncaya kadar da hakkım helal değildir" dedi.

İHA | 19.01.2018 - 19:16..
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Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi’nde 87 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

İMAMDAN SÖZ İSTEDİ

Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven’in 60 yaşındaki damadı Muhlis Kocasarı imamdan söz istedi. Haksızlığa uğradığını iddia eden Kocasarı’nın ölen kayınbabasına hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine cenazeye katılanlar neye uğradıklarını şaşırdı.

Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi

"TAPUYU ÜZERİME VERMEDİ"

Güven’in damadı Muhlis Kocasarı, sağlığında kayınbabasını birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi.

Kayınbabasından arazi aldığını ve parasını peşin verdiğini söyleyen Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler, ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi



Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi



Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi



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