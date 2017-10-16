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Cengiz Abazoğlu Jennifer Lopez’i giydirdi

Jennifer Lopez, Los Angeles’ta düzenlenen “One Voice: Somos” adlı yardım etkinliğinde konser verdi.

16.10.2017 - 12:40
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Porto Riko, Karayipler ve Güney Florida’daki yaşanan kasırga afetlerinin mağdurları için düzenlenen “One Voice: Somos” adlı etkinliğe konser vererek destek oldu.

5 ELBİSE DEĞİŞTİRDİ

Çekimleri Los Angeles’taki Universal Stüdyoları’nda yapılan yardım programı için sahneye çıkan Jennifer Lopez, toplamda 5 kıyafet değiştirdi. Çekimleri Los Angeles’taki Universal Stüdyoları’nda yapılan yardım programı için sahneye çıkan Jennifer Lopez, toplamda 5 kıyafet değiştirdi.

ABAZOĞLU'NUN ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Jennifer Lopez’in tercihleri arasında modacı Cengiz Abazoğlu imzalı elbise de vardı. Cengiz Abazoğlu’nun tasarladığı kırmızı püsküllü elbiseyle sahneye çıkan Jennifer Lopez, büyük beğeni topladı.

Cengiz Abazoğlu Jennifer Lopez’i giydirdi

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