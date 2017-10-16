Cengiz Abazoğlu Jennifer Lopez’i giydirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Porto Riko, Karayipler ve Güney Florida’daki yaşanan kasırga afetlerinin mağdurları için düzenlenen “One Voice: Somos” adlı etkinliğe konser vererek destek oldu.

5 ELBİSE DEĞİŞTİRDİ

Çekimleri Los Angeles’taki Universal Stüdyoları’nda yapılan yardım programı için sahneye çıkan Jennifer Lopez, toplamda 5 kıyafet değiştirdi. Çekimleri Los Angeles’taki Universal Stüdyoları’nda yapılan yardım programı için sahneye çıkan Jennifer Lopez, toplamda 5 kıyafet değiştirdi.

ABAZOĞLU'NUN ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Jennifer Lopez’in tercihleri arasında modacı Cengiz Abazoğlu imzalı elbise de vardı. Cengiz Abazoğlu’nun tasarladığı kırmızı püsküllü elbiseyle sahneye çıkan Jennifer Lopez, büyük beğeni topladı.