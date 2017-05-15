Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

Geçtiğimiz günlerde, Barcelona'da futbol oynayan milli futbolcu Arda Turan'ın Kısmetse Olur adlı evlenme programında da yarışan Cansel Çördük'le Instagram DM üzerinden konuşması gündem olmuştu.

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Arda'nın bu mesajlaşmalarına Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'ndan ilginç bir yorum geldi. Semercioğlu yıldız futbolcuya; "Ya sen Arda Turan’sın, dünyanın en büyük kulübünün oyuncususun. Senin takım arkadaşların Shakira’yla evlilik yaparken sen izdivaç yarışmacılarının peşindesin! İster dünya çapında futbolcu olsun, ister ünlü popçu, Türk erkeği ilk gençliğinde karşı cinse hep ciğere bakar gibi baktığı için büyüyüp kasaba girince de kendini kaybediyor." ifadelerini kullandı.