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CENTCOM'dan Körfez ülkelerine birleşme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve radikal örgütlere karşı birleşme çağrısında bulundu.

AA | 13.09.2018 - 08:35..
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Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. Joseph Votel, toplantıdaki konuşmasında, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve şiddet yanlısı radikal örgütlere karşı birleşme çağrısı yaptı.

CENTCOM'dan Körfez ülkelerine birleşme

"YAKINLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

İran'ın istikrarı sarsan faaliyetlerinin ve şiddet yanlısı radikal örgütlerin bölgede devam eden iki güvenlik tehdidi olduğuna dikkati çeken Votel, ortak milli güvenlik çıkarları için güçleri birleştirmek ve arttırmak gerektiğini belirtti."Müttefiklerimize aykırı düşen herhangi bir yol ya da kararla hareket etmememiz gerekir." ifadelerini kullanan Votel, bu durumun düşmana fayda vereceğini aktardı.Votel, "Sorunları belirledikten sonra köklü çözümler bulmaya çalışmalıyız. ABD'de ve dünyadaki değişimler bizim daha fazla yakınlaşmamızı gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

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