Fethiye ilçesinde kardeşinin yardımıyla Bodrum ilçesinden ikinci el bir minibüs satın alan genç girişimci 33 yaşındaki Osman Güven, arka koltukları çıkararak telefon tamir edebileceği bir tezgah yaptırdı.

Minibüsün üzerine de "cep ambulansı" yazdıran Güven, kırsaldaki köyleri dolaşarak, cep telefonu tamiri ve ikinci el satış yapmaya başladı.



Muğla'nın neredeyse tüm köylerine gittiğini belirten Güven, hem iş yaptığını hem de yeni insanlar tanıdığını ifade etti.

"BİR TELEFONLA ULAŞABİLİYORLAR"

Vatandaşların kendisini çok güzel karşıladığını dile getiren Güven, "Bana herkes bir telefonla ulaşabiliyor. Bundan dolayı minibüsün adını 'cep ambulansı' koydum. Uzaktan halledemeyeceğim sorunları, müşterinin yanına giderek çözüyorum." dedi.

'Cep ambulansı' ile köy köy dolaşıyor VİDEO

"KİMSENİN GİDEMEDİĞİ KÖYLERE GİDİYORUM"

Farklı yerlerde 12 yıldır cep telefonu tamirciliği yaptığını anlatan Güven şunları kaydetti:



"İlk kez gittiğim köyler bana biraz uzak duruyor. 'Bu iş arabada olur mu?' diyorlar. Sonra aracın içini ve yaptıklarımı görünce herkes alıştı. Kimsenin ulaşamadığı, telefoncusu olmayan köylere gidiyorum. Sadece bir kahvehane ve bakkalı olan yerde, bir anda cep telefonu mağazası açmış oluyorum. Haftada veya 15 günde bir aynı köye tekrar gidiyorum. Köylüler de memnun ben de."