taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4912
Euro
6.22685
Altın
1212.865
Borsa
92378.96
Gram Altın
214.385

Cep telefonu harçlarının artma nedenleri

Yurt dışından getirilen telefonların maktu harç tutarının 3 kat artma nedeni; iç telefon piyasasından gelen talep, telefon çeteleriyle mücadele ve vergi kaybını önleme...

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Gündem

Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 3 kata yakın artıyor. Tutar 500 TL olarak yeniden belirlendi.

2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti.

Bu artışın 3 nedeni olduğu ortaya çıktı;

* Telefon çeteleriyle mücadele

* Vergi kaybını önleme

* Telefon sektöründen gelen talep

Cep telefonu harçlarının artma nedenleri

TELEFON ÇETELERİYLE MÜCADELE

Son dönemde ortaya çıkan bazı çeteler yurt dışına çıkan kişilerin bilgilerine ulaşarak yüksek ücretle akıllı cep telefonu getirmeye başladı. Çeteler illegal başka yollarla da cep telefonu getirmeye başladı.

Piyasaya sunulan bu telefonların fiyatları vergisiz satıldığı için düşük oluyor, bu da pazarda dengeyi sarsıyordu.

Bu adımla yurt dışından getirilen telefonlardaki fiyat avantajı ortadan kaldırıldı.

VERGİ KAYBI

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar Türkiye'de resmi olarak alışverişe konu olmadığı için devletin vergi kaybına yol açıyor. Bu tutar çok yüksek olmasa da kaybın önüne geçilmesi hedeflendi.

CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDEN GELEN TALEP

2017'de yurt dışından 800 bin cihaz geldi ve bu rakam son yıllarda giderek artıyor. Bu yıl artan döviz kurları nedeniyle iç piyasada telefon fiyatları çok yükseldi. Bu durum satışları etkiledi ve sektör daraldı.

İşletmeler yurt dışından yolcu beraberinde gelen ve piyasaya sunulan telefonlarla da fiyat yönünden rekabet edemedi. Maktu harçlar 3 kat arttı. Abonenin iç piyasaya dönüşü hedeflendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

464
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

587
Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

99
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

45
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

109
Berkay'ın artık koruması var

Berkay'ın artık koruması var

163
Adriana Lima emekli oldu

Adriana Lima emekli oldu

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM