Cep telefonu harçlarının artma nedenleri

Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 3 kata yakın artıyor. Tutar 500 TL olarak yeniden belirlendi.

2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti.

Bu artışın 3 nedeni olduğu ortaya çıktı;

* Telefon çeteleriyle mücadele

* Vergi kaybını önleme

* Telefon sektöründen gelen talep

TELEFON ÇETELERİYLE MÜCADELE

Son dönemde ortaya çıkan bazı çeteler yurt dışına çıkan kişilerin bilgilerine ulaşarak yüksek ücretle akıllı cep telefonu getirmeye başladı. Çeteler illegal başka yollarla da cep telefonu getirmeye başladı.

Piyasaya sunulan bu telefonların fiyatları vergisiz satıldığı için düşük oluyor, bu da pazarda dengeyi sarsıyordu.

Bu adımla yurt dışından getirilen telefonlardaki fiyat avantajı ortadan kaldırıldı.

VERGİ KAYBI

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar Türkiye'de resmi olarak alışverişe konu olmadığı için devletin vergi kaybına yol açıyor. Bu tutar çok yüksek olmasa da kaybın önüne geçilmesi hedeflendi.

CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDEN GELEN TALEP

2017'de yurt dışından 800 bin cihaz geldi ve bu rakam son yıllarda giderek artıyor. Bu yıl artan döviz kurları nedeniyle iç piyasada telefon fiyatları çok yükseldi. Bu durum satışları etkiledi ve sektör daraldı.

İşletmeler yurt dışından yolcu beraberinde gelen ve piyasaya sunulan telefonlarla da fiyat yönünden rekabet edemedi. Maktu harçlar 3 kat arttı. Abonenin iç piyasaya dönüşü hedeflendi.