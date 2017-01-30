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Cerablus polislere emanet

Türkiye'de eğitildikten sonra DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine gelen 450 polis, 24 saat görev yapıyor.

30.01.2017 - 14:13
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Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta kurulan düzenli polis teşkilatı faaliyetlerini sürdürüyor.

Cerablus polislere emanet

TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN POLİSLER  HUZUR VE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Asayişten terörle mücadeleye ve trafiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan 450 polis, ilçenin huzur ve güveninin tesis edilmesi için çaba gösteriyor. Kent merkezinde trafik uygulaması yaparak, şüpheli görülen araçları durduran, arama yapan polisler, hastane ile meclis binası gibi kamu hizmeti veren binaların çevresinde de nöbet tutuyor.

Cerablus polislere emanet VİDEO

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