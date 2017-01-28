Cerablus'ta PYD protesto edildi

Cerablus şehir merkezinde bir araya gelen grup üyeleri, ellerinde pankartlarla terör örgütü PYD aleyhine sloganlar atarak bir süre yürüdü. Grup, daha sonra Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

"PYD BİZE EZİYET ETTİ"

Grup üyelerinden Ebu Seydo, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarındaki pek çok kişinin Şuyuh köyünden kaçarak Cerablus'a sığındığını söyledi. Seydo, "Köyümüzde yaşarken terör örgütü PYD gelip bize eziyet etti. Biz de canımızı kurtarabilmek için çıkıp Cerablus'a geldik." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZ"

Yaklaşık 2 aydır Cerablus'ta bulunduklarını ifade eden Seydo, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cerablus'a özgürlüğü getirdi. Türkiye bizim kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun. Bizim tek umudumuz Türkiye. İnşallah Cerablus gibi tüm ülkeye de huzurun, güvenliğin gelmesine vesile olacaksınız." dedi.