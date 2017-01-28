taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Cerablus'ta PYD protesto edildi

Cerablus'ta bir grup Suriyeli yürüyüş düzenleyerek terör örgütü PYD'ye tepki gösterdi.

28.01.2017 - 09:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Cerablus şehir merkezinde bir araya gelen grup üyeleri, ellerinde pankartlarla terör örgütü PYD aleyhine sloganlar atarak bir süre yürüdü. Grup, daha sonra Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

"PYD BİZE EZİYET ETTİ"

Grup üyelerinden Ebu Seydo, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarındaki pek çok kişinin Şuyuh köyünden kaçarak Cerablus'a sığındığını söyledi. Seydo, "Köyümüzde yaşarken terör örgütü PYD gelip bize eziyet etti. Biz de canımızı kurtarabilmek için çıkıp Cerablus'a geldik." diye konuştu.

Cerablus'ta PYD protesto edildi

"TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZ"

Yaklaşık 2 aydır Cerablus'ta bulunduklarını ifade eden Seydo, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cerablus'a özgürlüğü getirdi. Türkiye bizim kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun. Bizim tek umudumuz Türkiye. İnşallah Cerablus gibi tüm ülkeye de huzurun, güvenliğin gelmesine vesile olacaksınız." dedi.

Cerablus'ta PYD protesto edildi

Cerablus'ta PYD protesto edildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

411
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

96
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

32
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

196
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

138
Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

Fitch Ratings'ten ABD'ye Çin uyarısı

12
Mert Altıntaş'ın mailleri suikasttan sonra silinmiş

Mert Altıntaş'ın mailleri suikasttan sonra silinmiş

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM