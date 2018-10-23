Çerkesler Kanal D'yi protesto etti

Platform adına ortak açıklamayı okuyan Nezihe Kayaoğlu, “Dizide, en başta hepimizi dünyaya getiren, yaşamımızın her alanında bizlere kol kanat geren annelerimiz olmak üzere ‘kadınlara’, “Çerkes kadınlara’ ve Çerkes Kadınları üzerinden ‘tüm Kuzey Kafkasya halklarına’, ‘sütü bozuk, yanaşma, mercimeği fırına verdi’ gibi, en basit ifadeyle, saygısız, insan onur ve şerefini aşağılayıcı ve ırkçı hakaretler edilmiştir.” dedi.

KIŞKIRTMA AMAÇLI BİR KOMPLODUR

Söz konusu sahnenin yayınlamaya devam etmesine tepki gösteren Kayaoğlu, “Öncelikle Çerkes kadını kimliğine saldırı yapılmış, ağır hakaretlerle dolu sözde senaryo replikleri, tekrar yayınları, internet portalı ve uydu kanalları ile fütursuzca yayınlanmaya devam edilmiştir. Bu yayıncılığın adı; en hafif deyimle sorumsuzluktur ve bir etnik topluluğu inciterek onları kışkırtma amaçlı bir komplodur.” diye konuştu.

RTÜK'Ü GÖREVE DAVET EDİYORUZ

Dizinin yayından kaldırılmasını istediklerini belirten Kayaoğlu, şunları söyledi: “Çerkes halkına ağır hakaretler içeren, ırkçılık ve aşağılamalarla dolu nefret içerikli replikler için, devletimizin yargı kurumlarını ve RTÜK’ü bir kez daha göreve davet ediyoruz. Bizler, söz konusu dizinin senaristini, yapımcısını ve Kanal D yönetimini, canlı yayında ortak bir basın açıklaması yaparak Çerkes kadınlarından, Çerkes halkından derhal özür dilemeye ve diziyi derhal yayından kaldırmaya çağırıyoruz.”

Açıklamanın ardından Kanal D binasının bahçe kapısına siyah çelenk bırakıldı.