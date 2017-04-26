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Çernobil faciasının 31. yıldönümü

Çernobil Nükleer Santrali'nde 31 yıl önce meydana gelen nükleer facia düzenlenen törenle anıldı.

26.04.2017 - 16:15
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Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın izleri, üzerinden 31 yıl geçmesine karşın hala izlerini taşıyor.

Çernobil faciasının 31. yıldönümü

HAYALET ŞEHRİ ANDIRIYOR

Çernobil Nükleer Santrali çalışanları için 1970 yılında kurulan ve felaket sonrası terkedilen Pripyat, hayalet şehri andırıyor.

Çernobil faciasının 31. yıldönümü

TÖREN DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko (solda) ile Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko (sağda), facianın 31. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'ne geldi.

Çernobil faciasının 31. yıldönümü

Çernobil faciasının 31. yıldönümü

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