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Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

Ege üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, İzmir kıyılarında yakalandı.

İHA | 21.07.2018 - 11:32..
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İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

LASTİK BOTLA YAKALANDILAR

Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında lastik şişme botu ve içerisindeki göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurdu. Lastik botta Suriye, Irak, Somali ve Filistin uyruklu 6’sı çocuk 10’u kadın 41 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

 

CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilerin tek hedefi yeni ve daha kaliteli bir yaşam kurmak. Bu uğurda canlarını hiçe sayan çok sayıda mülteci her yıl Akdeniz ve Ege sularında yaşamını yitiriyor. Özellikle mülteci anlaşması sayesinde Türkiye bu sularda yaşanan ölüm sayısının düşmesine neden olurken kendi kıyılarındaki kaçak geçişleri de önemli oranda azalttı.

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