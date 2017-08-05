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Çeşme'nin gündemi başka

Yaz tatilini İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren tatilciler, kafalarına taktıkları hunilerle eğleniyor.

05.08.2017 - 12:30
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İstanbul'da sıcaklığın ve nemin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, tatil bölgelerine adeta akın başladı.

Yabancı turistlerin de gittiği tatil bölgelerinden olan İzmir'in Çeşme ilçesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

YAZ MODASI HUNİ OLDU

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, özellikle Alaçatı'da eğlenceye farklı bir boyut kazandırdı.

Kafalarına huni takan tatilciler, bu yazın modasını oluşturdu.

Çeşme'nin gündemi başka

BEACH'TE, MEKANDA...

Alaçatı'da neredeyse her köşede satılan huniler, tatilciler tarafından beach'lerde ve eğlence mekanlarında kafalardan düşürülmüyor.

2011 yazında da moda olan hunileri takan tatilciler, doyasıya eğleniyor.

Çeşme'nin gündemi başka

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