Cevdet Erdöl'den elektronik sigara uyarısı

2008 yılında çıkarılan 'Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasanın' mimarı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl, kullanım sıklığı artan elektronik sigaranın insanları sigaraya bulaştırmanın bir metodu olarak kullanıldığını ve masum gösterildiği için daha tehlikeli olduğunu ve hem fonksiyon bakımından hem de düşünülen hedef bakımından sigaradan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

"SİGARA TÜKETİMİNDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLDU"

2008 yılında çıkarılan Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasanın son zamanlarda uygulanmasında büyük sorunlar yaşandığına dikkat çeken Rektör Erdöl,” İlgili yasanın yürürlüğe girmesinden sonra tütünle mücadele konusunda önemli bir ivme kazandık. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de sigara tüketiminde ciddi düşüş oldu. Sigara tüketimi azaldıkça akciğer kanserinden ölümler, kalp damar hastalıklarından ölümler, felçler, sigarayla ilişkili hastalıklar da zaman içerisinde ciddi oranlarda azalmaya başladı.

HASTA ŞİKAYETLERİ AZALDI

Acillere başvurularda %23, alerjik nezle hastalığında %62, bronşit hastalığında % 40, KOAH alevlenmelerinde %21, kalp krizi sebebi ile hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 15 ve kalp damar hastalıkları sıklığında %11 azalma kayıtlara geçti.

AKCİĞER KANSERİ VE SİGARA

Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigara kaynaklı. Kanserlerin üçte ikisi ise yine sigara nedeniyle oluşuyor. Yasa sonrası akciğer kanseri oranlarında ciddi manada düşüş olduğu tespit edildi.

Sigara kaynaklı hastalıkların tedavisine harcanan milyarlar devletimizin kasasında kaldı.

Fakat son yıllarda uygulamada bazı aksamaların, aksaklıkların, gevşemelerin olması nedeniyle tütün kullanım oranları maalesef eskiye yaklaştı. Bazı bölgelerde eskinin de üzerine çıktı. Bu çok ciddi bir tehlikedir"

AMİRLER YASAYI UYGULAMIYOR

Dumansız Hava Sahası Yasasının halk tarafından uygulandığını ve benimsendiğini vurgulayan Rektör Erdöl, "Kanunu memur uyguluyor, amir uygulamıyor. Amirin sigara içtiği yerde, memurun sigarayla mücadele etmesini beklemek boşuna bir şey.

Bakıyorsunuz ki emniyet müdürü sigara içiyor, makamında içiyor. Vali makamında sigara içiyor. Adliye Sarayları en fazla tütünün kullanıldığı yerler. Kokudan içeri girilmiyor. Yöneticilerimiz eğer bunları çözerse sorun çözülür. Amirlerin yasaya sahip çıkmalarını sağlamamız lazım, mevcut mevzuatı uygulamalarını sağlamamız lazım.

DENETİCİLERİ DE DENETLEYECEK SİSTEM KURMAKTA FAYDA VAR

Bizim sigarayla mücadelede denetim mekanizmasını gözden geçirmemiz lazım. Deneticileri de denetleyecek, yöneticileri de denetleyecek bir sistem kurgulamakta fayda var.

Çünkü vatandaşın kendi inisiyatifiyle uygulandığı kadar uygulanıyor. Bir bakıyorsunuz bir stadyumda futbol maçı oynanıyor. Seyirciler sigara içiyor. Bunu yayıncı kuruluş ekrana getiriyor. Ne buna bir müdahale eden var, ne ceza kesen var. Dolayısıyla bizim bu işi denetleyenleri de maalesef uyarmamız ve onları da belki bu işin içine tekrar müdahil konuma getirmemiz lazım.

Çok yanlış bir denetim mekanizması içinde yol alıyoruz. Bu gidişin sonu hüsran. Gelinen nokta kötüye doğru gidiyoruz." İfadelerini kullandı.

Tütünle mücadelede gelinen noktanın her şeye rağmen tüm dünyaya örnek olacak bir nokta olduğunu aktaran Erdöl, bununla gurur duyulması gerektiğini ancak eksikliklerin de var olduğunun bilinip, ona göre tedbir alınması gerektiğini söyledi.

ELEKTRONİK SİGARA ÇOK TEHLİKELİ

Erdöl, elektronik sigara kullanımını da değerlendirerek, "Elektronik sigaranın, sigaradan daha zararlı olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

Elektronik sigaraların patlamaları nedeniyle ortaya ciddi yaralanmalar çıkardığını, diğer bir yönüyle de insanları sigaraya bulaştırmanın bir metodu olarak kullanıldığı ve masum gösterildiği için daha tehlikeli bulduğunu aktaran Erdöl, bunun hem fonksiyon bakımından hem de düşünülen hedef bakımından sigaradan daha tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.