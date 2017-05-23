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Ceyda Düvenci aşkını haykırdı

Doğum için gün sayan Ceyda düvenci'den eşine İlan-ı aşk...

23.05.2017 - 08:55
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İkinci kez anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak'a olan aşkını Instagram sayfasında bir kez daha haykırdı. Kısa bir süre önce doğum için Amerika giden çiftten, Ceyda Düvenci eşi ile çekildiği fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak

Düvenci fotoğrafın altına "Kafa kafaya verdik ömrüm seninle... Kalplerimiz ilk günden beri bir çarpıyor zaten, şükür... Yolculuğumuz bir oldu... Hergün daha da güçlenerek omuz omuza devam ediyoruz... Canım ömürlüğüm iyi ki varsın... Öyle şükür etmek istedim yüksek sesle... Bülent, sen olmasan olmazdı böyle..."

Ceyda Düvenci aşkını haykırdı

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