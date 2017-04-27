taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.522
USD
3,5591
EURO
3,8844
ALTIN
144,91
PETR
51,6300

Ceyda Düvenci: Çocuğumuz Türkiye'de doğacak

Hamileliğinin altıncı ayını yaşayan Ceyda Düvenci, önceki akşam eşi Bülent Şakrak'la birlikte Arnavutköy'de görüntülendi.

27.04.2017 - 09:35
  1. Haberler
  2. Magazin

Trafikte görüntülenen Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çifti, basın mensuplarına, "Siz nereden çıktınız? Nasılsınız arkadaşlar?" dedi.

'AMERİKA'YA YERLEŞECEKLER' İDDİASI SORULDU

Neşeli çift, doğacakları bebekleri için alışveriş yaptıktan sonra evlerine doğru gittiklerini söylerken, haklarında Amerika'ya yerleşecekleri dedikodularına da cevap verdiler.

Ceyda Düvenci: Çocuğumuz Türkiye'de doğacak

"ÇOCUĞUMUZ TÜRKİYE'DE DOĞACAK VE BÜYÜYECEK"

Bülent Şakrak, "Çıkan bu haberler tamamen yalan. Çocuğumuz Türkiye'de doğacak ve büyüyecek. Burada, ülkemizde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci: Çocuğumuz Türkiye'de doğacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

54
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

140
Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

Emniyet teşkilatında açığa alınan personelin tam listesi

31
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

63
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

78
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

97
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM