Ceyda Düvenci'nin havalimanındaki gergin anları

Birkaç ay önce dünyay getirdiği oğlu Ali ile birlikte yurt dışına çıkabilmesi için eşinden noter onaylı muvafakatname gerektiğini çıkış kapısında öğrenen Ceyda Düvenci gergin anlar yaşadı.

BELGELER GELİNCE UÇABİLDİ

Hemen eşini arayanan ve muvafakatname isteyen Düvenci, çok sinirliydi. Gerekli belgelerin gelmesinin ardından ünlü oyuncu oğlu ile birlikte KKTC'ye uçtu.

Çocuk, annesi ve babası dışında bir kimseyle yurtdışına çıkacaksa anne ve babası tarafından imzalanmış, noter onaylı muvafakatname gerekir.