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Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için özel olarak hazırlanacak 15 Temmuz Destanı izletilecek

23.07.2017 - 04:22
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Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre; darbeci eski askerlerin, cezaevinde televizyon izleyebilmeleri üzerindeki tartışmalar sırasında, ilave yaptırımlar da tartışıldı. Darbecilerin, dışarıda olup bitenden haberdar olmalarının, savunma taktiği geliştirmelerine kolaylık sağlayacağı da konuşuldu.

Özellikle avukatların, dışarıdan aldıkları akılla format savunma biçimleri geliştirdikleri, cezaevindeki darbecileri zinde tutacak tarzda motive ettikleri, şifreli iletişim dili kullandıkları değerlendiriliyor. Bu kanalın kesilmesi için cezaevi yönetimleri özel önlem alıyor.Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

15 TEMMUZ İZLETİLECEK

Öte yandan, darbecilerin cezaevlerinde televizyon kanallarını da izleyebildiği dikkate alınarak, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan ve büyük ihaneti durduran Türk milletinin kahramanlığını gösteren bir klibi düzenli izlemeleri de planlanıyor. Darbecilerin TV yayınına erişmeden önce, 15 Temmuz direnişini gösteren filmi açmaları gerekecek. Böylece suçlarını inkara çabalayan darbecilerin, tezgahladıkları kanlı darbe ile yüzleşmeleri sağlanacak.

Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

PRANGA ÖNERİSİ

Darbecilerin, tek tip kıyafetin yanı sıra, elleri kelepçeli, ayakları prangalı vaziyette mahkeme salonuna getirilmeleri de güvenlik zirvelerinde tartışıldı. Bu tür bir fotoğrafın gerek milletin gerekse darbeye meyilli tüm aktörlerin zihnine kazınması ve "ibret-i alem" olarak tarihteki yerini almasını savunan komutanlar da oldu.

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