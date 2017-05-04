Cezayir'de genel seçimler

Seçimlerde 462 sandalye için 35 siyasi partiden yaklaşık 4 bini kadın, 12 binden fazla aday yarışacak.
Oy verme işlemlerinin yerel saatle 19.00'a kadar devam edeceği seçimlerde, yaklaşık 23 milyondan fazla seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.
Seçimlere katılan partilerin sayısı göz önüne alındığında partilerden herhangi birinin parlamentoda çoğunluğu sağlamasının pek mümkün olmadığı belirtilirken, yarışın, 4'ü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yanlısı olmak üzere 11 parti arasında geçmesi öngörülüyor.
Cezayir'de halk parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal, başkent Cezayir'deki El Gazali okulunda oyunu kullandı.