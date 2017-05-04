Cezayir'de genel seçimler

İzmir'de çöken yol kazalara neden oluyor

Çocukların, yabancılara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için önemli noktaları derledik.

Kars Kağızman'da güvenlik güçleri PKK tarafından araziye döşenmiş iki el yapımı patlayıcı buldu.

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası - İZLE

İngiliz şarkıcı Adele, 125 milyon sterlinlik kişisel varlığı ile Birleşik Krallık'ın en zengin müzisyeni oldu.

Sichuan eyaletindeki bir evin birinci katında düğüne katılmak için gelen davetlilerin başına ilginç bir kaza geldi.

1 Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

2 İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth'in sağlığı ile olumsuz bir durum olduğunu iddia etti. Eşinin görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

3 Adana'da kız isteme: 6 ölü Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

4 Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı Hayır oylarının yüzde 49 çıkmasının ardından muhalefet kanadında kavgalar eksik olmuyor. CHP'de hedefte Kılıçdaroğlu var.

5 TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı TAİ, BAE System iş birliği ile geliştirmekte olduğu TF-X'in belirlenmiş modelinin görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği öğrenildi.