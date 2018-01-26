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Cezayir'de minibüs ile taksi çarpıştı: 15 ölü, 20 yaralı

Cezayir'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA | 26.01.2018 - 10:08..
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Ceyazir'in kuzeybatısındaki Saida kentinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada en az 15 kişi ölü 20 kişi yaralandı.

FACİA GİBİ KAZA

Kaza yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar ilk yardım hizmetinin ardından Saida Hastanesi'ne nakledildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cezayir'de, trafik kazalarında yılda yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Ülkede 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 3 bin 639 kişi yaşamını yitirmişti.

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