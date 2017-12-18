taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Cezayir'de tribünde anlamlı pankart

Cezayir'de gerçekleştirilen bir futbol müsabakasında tribünde Suud Kralı Selman ile Trump'ın yan yana olduğu bir pankart açıldı. Pankartın altında yazan söz ise içinde bulunduğumuz durumu özetledi.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın İsrail ve ABD ile yakınlaşması hemen hemen tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Özellikle bu nedenden ötürü Kudüs konusunda sesiz ve tarafsız kalan yönetimi eleştiren İslam ülkelerinden Cezayir'de oldukça anlamlı bir protesto gerçekleştirildi.

Cezayir'de tribünde anlamlı pankart

"MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ"

Cezayir'de gerçekleştirilen bir futbol müsabakasında tribünde çok büyük bir "görsel şov" yoktu, ancak oldukça manidar bir pankart açıldı.

Suudi Arabistan ile ABD'nin flörtleşmesini ve bu nedenle Suudi Arabistan'ın Kudüs konusundaki tutarsız tavırlarını eleştiren Cezayirli taraftarlar tribünde "madalyonun iki yüzü" yazılı bir pankart açtı.

Cezayir'de tribünde anlamlı pankart

SUUDİ ARABSİTAN'DAN TEPKİ

Cezayirli taraftarların bu hareketi tribündekiler kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından da takdir topladı.

Pankart adeta var olan durumun özetlenmesi gibi olurken,  Suudi makamlar bu pankarta kızdırdı. Suudi Arabistan yönetimin "madalyonun öteki yüzü" pankartına tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir
İsrailli bakan: Kudüs için bedel ödemeye razıyız
İsrail Savunma Bakanı Liberman, Trump'ın Kudüs kararının ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi bildiklerini söyledi.
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

425
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

213
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

68
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM