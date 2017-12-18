Cezayir'de tribünde anlamlı pankart

Suudi Arabistan'ın İsrail ve ABD ile yakınlaşması hemen hemen tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Özellikle bu nedenden ötürü Kudüs konusunda sesiz ve tarafsız kalan yönetimi eleştiren İslam ülkelerinden Cezayir'de oldukça anlamlı bir protesto gerçekleştirildi.

"MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ"

Cezayir'de gerçekleştirilen bir futbol müsabakasında tribünde çok büyük bir "görsel şov" yoktu, ancak oldukça manidar bir pankart açıldı.

Suudi Arabistan ile ABD'nin flörtleşmesini ve bu nedenle Suudi Arabistan'ın Kudüs konusundaki tutarsız tavırlarını eleştiren Cezayirli taraftarlar tribünde "madalyonun iki yüzü" yazılı bir pankart açtı.

SUUDİ ARABSİTAN'DAN TEPKİ

Cezayirli taraftarların bu hareketi tribündekiler kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından da takdir topladı.

Pankart adeta var olan durumun özetlenmesi gibi olurken, Suudi makamlar bu pankarta kızdırdı. Suudi Arabistan yönetimin "madalyonun öteki yüzü" pankartına tepki gösterdi.