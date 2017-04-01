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Chicago’da 12 saatte 7 cinayet

ABD'nin Chicago kentinde Perşembe günü meydana gelen silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü.

01.04.2017 - 03:11
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Chicago cinayetler

Chicago polisi, Perşembe günü kentin güney semtlerinde çok sayıda silahlı saldırının yaşandığını duyurdu. Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların 12 saat içinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Güney Sahil Yolu Kültür Merkezi yakınlarında meydana gelen saldırıda bir minibüste bulunan 2 kişi hedef alındı. Siyah renkli bir SUV tarafından durdurulan minibüsteki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Öldürülen erkek şahsın tanınmış bir çete üyesi olduğu belirtildi.

Bir restoranda meydana gelen bir başka saldırıda ise iki genç ziyaretine geldikleri annelerinin yanında öldürüldü.

İki kişinin öldürüldüğü restorana yaklaşık 1 kilometre mesafede de 4 aylık hamile bir kadının cesedi evine gelen yakınları tarafından bulundu. Meydana gelen cinayetlerle ilgili soruşturmaların sürdüğü, henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Chicago'da 2016 yılında düzenlenen 3 bin 550 silahlı saldırıda 762 kişi ölmüş, 4 bin 331 kişi yaralanmıştı.

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