Chicago'da parklarda içki içmek yasak

Fotoğraf, Michigan Gölü'nün güneybatısında yer alan ve ABD'nin en büyük şehirlerinden olan Chicago'dan..

Göl kenarında yer alan parkta, direklere asılan tabelalar dikkat çekiyor.

ALKOL YASAK, ÇANTALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Tabelalarda park bünyesinde içki içmenin yasak olduğu açıkça yazılıyor: Alkollü içecek yasak..

Ayrıca uyarı tabelalarından birinde de güvenlik görevlilerinin herhangi bir şüphe duyma durumunda, dilediği şekilde üstünüzü ve çantanızı arayabileceği, en özel eşyalarınız dahil olmak üzere tek tek polis tarafından kontrol edilebileceği yazıyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ANLAYIŞLA KARŞILANIYOR

Bu durum Amerika'da normal karşılanıyor. 300 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede güvenlik tedbirleri her şeyin önünde tutuluyor ancak her fırsatta 'özgürlükler ülkesi' olarak adlandırılıyor bu ülke.

BİZDE OLSA HEMEN 'YAŞAM TARZI' EYLEMİ..

Türkiye'de ise, örneğin Kadıköy'ün Moda semtinteki parklarda bir arama yapılsın, hele de alkol yasaklansın, sokaklar eylem çığlıklarından, yaşam tarzı savunucularından geçilmez olur..