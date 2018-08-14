Chloe Loughnan: Dansçı kızlara sarılmak yasak

22'nci Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahneye çıkan Serdar Ortaç, eskiden sahnede dansçılara sarıldığını ancak evlendikten sonra dansçı kızlara sarılmasının yasak olduğunu söyledi.

"KIZLARA SARILMAK YASAK"

Sahnedeyken seyircilerle sohbet eden Serdar Ortaç, 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyleyerek "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak." dedi.

"ANNEM ESMER GELİN İSTİYORDU"

Serdar Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek; "Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.