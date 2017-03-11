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Chloe Loughnan evlilik programı sunacak

Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, tecrübesine uygun bir televizyon programı hazırlığında.

11.03.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Magazin

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Chloe Lounghan, yakında sunacağı programda sadece yabancı ve bekar kadınlara yer verecek. Özel bir TV kanalı ile anlaşma aşamasında olan Chloe, yurt dışından gelen yabancı gelinleri Türk damatlar ile evlendirecek.

"BENİM GİBİ ŞANSLI OLABİLİRLER"

"Memleketimden birinin burada evlenmesini çok isterim, benim gibi şanslı olabirler" diyen İrlandalı güzele, Ortaç'tan da destek var.

Chloe Loughnan evlilik programı sunacak

"CHLOE'NİN BÖYLE BİR İŞİ YAPMASINI ÇOK İSTİYORUM"

Ünlü popçu, "Chloe'nin böyle bir işi yapmasını çok istiyorum. İnşallah eşim de tıpkı Esra Erol gibi birçok mutlu yuvanın kurulmasına yardımcı olur" dedi.

Chloe Loughnan evlilik programı sunacak

Chloe Loughnan evlilik programı sunacak

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