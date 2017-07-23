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Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, arkadaşlarına sürekli Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu anlattığını söyledi.

23.07.2017 - 12:01
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Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

Serdar Ortaç'ın eşi model Chloe Loughnan, İrlanda'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunu ve Ortaç'la evliliğini anlattı.

Türkiye'nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını ifade eden Chloe, arkadaşlarına sürekli Türkiye'nin güvenli ve güzel bir ülke olduğunu anlattığını söyledi.

ONA BEN YETİYORUM

Önce İstanbul'a sonra da Serdar Ortaç'a aşık olduğunu söyleyen Chloe,"Serdar kumarı bıraktı, artık ona ben yetiyorum." şeklinde konuştu.

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

PARİS, BERLİN, MANCHESTER...

Paris'te, Berlin'de ve Manchester'da da terör saldırılarının yaşanadığını söyleyen Chloe, 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'a döndüğünde yaşananları idrak ettiğini belirtti.

"KENDİMİ BİR YABANCIYMIŞ GİBİ HİSSETMEDİM"

Gelmeden önce Türkiye ve Türkler hakkında neler biliyordunuz?

16 yaşımdayken tatil için annemle Bodrum’a gelmiştim. O zaman 'Türkiye ne kadar güzel bir ülke, burada yaşamak istiyorum’ demiştim. Açıkçası dönmek istememiştim. Türkiye’yi, Türkleri çok sevdim. İstanbul’a geldiğimde heyecanla birlikte bir korku vardı. Başka bir ülkeye gidildiğinde hissedilen korkudan söz ediyorum. Türkiye’nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını gördüm. Çok güzel ve gelişmiş bir ülke olduğunu görünce açıkçası şaşırmıştım. Türkler de bana çok sıcak insanlar geldi. Herkes samimi ve hemen arkadaş oluyorlar. Bu nedenle kendimi bir yabancıymış gibi hissetmedim.

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

"HABERLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Türkiye'nin haberlerde görüldüğünden ibaret bir ülke olmadığını söylediniz. Ne demek bu?

Türkiye olarak kötü seneler yaşadık. Özellikle bu yıl daha çok kötü gösterildi. Ama gerçekte haberlerde görüldüğü gibi değil. Arkadaşlarım buraya gelmeye korktu. Ben onlara sürekli olarak “Türkiye, haberlerde gördüğünüz gibi bir ülke değil” telkinlerinde bulundum. Sonra da geldiler. Paris’te, Berlin’de, Manchester’da terör olayları oldu. Haberlerde gördük. Fransa’nın, Almanya’nın ve İngiltere’nin haberlerde görüldüğünden ibaret olduğunu düşünüyor muyuz? Türkiye için de düşünülmemeli.

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

"ARKADAŞLARIMA TÜRKİYE'NİN GÜVENİLİR BİR ÜLKE OLDUĞUNU ANLATIYORUM"

Ben öyle düşünülmesin diye arkadaşlarıma sürekli olarak Türkiye’nin güzel ve güvenilir bir ülke olduğunu anlatıyorum. Buraya gelen arkadaşlarım daha ayak basar basmaz şaşırıyorlar.

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de miydiniz?

Hayır, İrlanda’daydım. Burada yaşananları haberlerde gördüm.

Chloe Loughnan'dan samimi açıklamalar

Dönmemeyi düşündünüz mü?

Hayır, düşünmedim. Burası benim evim. Bir Türk ile evliyim. Çok kötü bir gece yaşanmış. İstanbul’a döndüğümde yaşananları daha iyi idrak ettim. Şükürler olsun o kötü zaman kısa sürede sona erdirildi.

"MÜSLÜMAN OLABİLİRİM"

İslamiyet’i seçeceğinizi duymuştuk. Müslüman olacak mısınız?

Türkiye’ye geldiğimde Hıristiyan’dım ve herkes beni öyle kabul etti. Bu konuda hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamadım. İslamiyeti seçip seçmeme konusunda henüz bir karar vermedim. Müslüman olabilirim. Hayatta her şey olabilir.

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