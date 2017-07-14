CHP 15 Temmuz kararını değiştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde şehit olanların anılacağı törenlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

2 SAATTE KARAR DEĞİŞTİ

Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapmak zorunda kalan CHP, 2 saatlik sürenin ardından kararını değiştirdi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin o gece TBMM'de olacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMA YAPACAK

Tezcan, "Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. 15 Temmuz anmaları çerçevesinde, bütün milletvekillerimizle Genel Kurul'da hazır bulunacağız. Sayın Genel Başkanı'mız orada bir konuşma yapacak." diye konuştu.