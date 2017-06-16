Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP de eylem kararı almıştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a düzenlediği Adalet Yürüyüşü'nde bugün 2. gün.

YURT DIŞINA TAŞIYORLAR

Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyecek olan Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'lilerin yeni planı bu eylemi yurt dışına da taşımak.

CHP'li Bingöl yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de Berberoğlu için destek eylemleri düzenlendiğini belirterek, yurt dışında da planlanan eylemler olduğunu söyledi.

CHP adalet yürüyüşünü yurt dışına taşıyor VİDEO

"YURT DIŞINDA MEYDANLARDA, PARLAMENTO BİNALARININ ÖNÜNDE.."

Tekin Bingöl, "Örgütlerimiz en az günde 4-5 farklı etkinlik yapacaklar. Bizim bu yaptığımız etkinlikler Türkiye ile de sınırlı değil, yurtdışı birliklerimizde aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar" şeklinde konuştu.