TBMM, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla 7 Şubat'a kadar tatil edildi. Alınan kararın ardından CHP'li vekiller bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

MÜKERRER OY İDDİASI

5 AK Partili vekilin "sisteme girdiğini ve pusula gönderip mükerrer oy kullandığını" ifade eden Levent Gök, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İktidar partisinin emellerine ulaşmak için başvurduğu bir sahtecilik yöntemi ile malesef karşı karşıya geldik. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te olmayan vekillere oy kullandıran iktidar partisi, bugün Meclis'in tatil edilmesi üzerine verdikleri önergelerde mükerrer oy kullandırmak suretiyle yine yakalanmışlardır."

CHP: AK Partililer mükerrer oy kullandı VİDEO

