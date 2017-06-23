CHP Enis Berberoğlu için AYM'ye başvuracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan Adalet Yürüyüşü başlatmıştı.

İstanbul'daki Maltepe Cezaevine kadar yürüyecek olan Kılıçdaroğlu'na, bazı partili ve milletvekilleri de eşlik ediyor.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMA"

CHP Lideri, Berberoğlu'nun tutukluluğuna karşı bir adım daha atacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulmuş olur." diye konuştu.