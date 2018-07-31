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CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Halk TV genel müdürüyle arasında geçtiği iddia edilen diyalog hakkında çok sert söylemlerde bulundu.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 02:00..
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CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kendisinin CHP'de gizli bir karar merkezi olduğuna yönelik ifadeler kullandığını söyleyen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç için 'yalancı' dedi ve mahkemede hesaplaşacaklarını belirtti.

İDDİAYI YAZAN GAZETECİYE DE ÇATTI

Tuncay Özkan bununla da yetinmedi, Şaban Sevinç'le görüşen gazeteci Sevilay Yılman'a da ithamlarda bulundu.

Tuncay Özkan canlı yayında çıldırdı

BAĞLANMAYAK İSTEYEN SEZGİN TANRIKULU'NU REDDETTİ

Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz ise, yayın sırasında kendisine mesaj yoluyla hakaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sürekli telefonunu aramasına tepki gösterdi.

Yılmaz, "Tuncay Özkan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla canlı yayına bağladık. Lütfen artık beni aramayın, burada yayın yapıyorum." dedi.

Didem Arslan Yılmaz CHP'li Tanrıkulu'nu yanına bağlatmadı

ŞABAN SEVİNÇ O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Halk TV genel müdürü Şaban Sevinç, CHP'li Tuncay Özkan'la aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Sevinç, Tuncay Özkan'ın kendisine partinin karar organları dışında bir karar merkezinin olduğunu ve bu merkezin önemli kararlar aldığını, bu kararların da genel beşkan tarafından onaylandığını söylediğini belirtti.

Halk TV genel müdürü, Tuncay Özkan'la görüşmesini anlattı

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