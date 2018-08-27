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CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin örgütün siyasi kanadı HDP ile ittifak yapacak olmasıyla ilgili gelen soruya cevap verirken ter attı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 14:45..
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CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e sokan CHP, yerel seçimler öncesinde de örgütün partiyisle yakınlaştı.

Bu yakınlaşma, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından da dile getirildi. Temelli, yerel seçimler için CHP'ye ittifak çağrısı yaptı.

ŞEKİLDE ŞEKLE GİRDİ

MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin yeni sözcüsü Faik Öztrak, gelen ittifak sorusu karşısında sözlerini güçlükle toparladı.

Net ifadeler kullanamayan Öztrak,  "Şimdi... Şu anda biz.. Kiminle, neyi, nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu konular gündemimizde yok." diyerek soruyu geçiştirdi.

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı VİDEO

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

Yerel seçimler öncesi HDP ile CHP arasında yakınlaşma haberi

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı

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