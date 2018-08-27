24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e sokan CHP, yerel seçimler öncesinde de örgütün partiyisle yakınlaştı.

Bu yakınlaşma, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından da dile getirildi. Temelli, yerel seçimler için CHP'ye ittifak çağrısı yaptı.

ŞEKİLDE ŞEKLE GİRDİ

MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin yeni sözcüsü Faik Öztrak, gelen ittifak sorusu karşısında sözlerini güçlükle toparladı.

Net ifadeler kullanamayan Öztrak, "Şimdi... Şu anda biz.. Kiminle, neyi, nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu konular gündemimizde yok." diyerek soruyu geçiştirdi.

CHP-HDP ittifakı sorulunca Faik Öztrak zor anlar yaşadı VİDEO

Yerel seçimler öncesi HDP ile CHP arasında yakınlaşma haberi