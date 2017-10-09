CHP İdlib operasyonuna karşı

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye sınırını terörden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de çatışmazlık bölgesinde güvenliği sağlamak için harekete geçti.

Bölgeye giden Özgür Suriye Ordusu'na destek amacıyla Fırtına obüsleriyle atışlara başlayan TSK, bölgede yaşayana halkı da memnun etti.

CHP İstanbul Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Türkiye'nin attığı İdlib adımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEN ÇEKİLELİM"

Türk askerinin Suriye'den derhal çekilmesini isteyen CHP'li vekil, "Suriye savaşının ilk gününden bu yana komşuluk ilkelerine saygı gereği kirli savaşın tarafı olmamamız ve taşeronluğa soyunmamamız gerektiğini defalarca dile getirdik. Şimdi, Suriye politikasında duvara toslayan hükümet faturayı askerlerimize ödettirilmektedir." ifadelerini kullandı.