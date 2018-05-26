CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

24 Haziran sürecinde Cumhur İttifakı'na karşı birlikte hareket eden CHP ile Saadet Partisi arasında kriz var.
Krizin adı Temel Karamollaoğlu.
İTTİFAKTA ÇATLAK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye başkanı olduğu dönemde Sivas'ta yaşanan olaylara ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Madımak Oteli'nde yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadığı için hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu CHP'lilerin sinirlerini gerdi.
GENEL MERKEZİN YÖNETTİĞİ HESAP
Siyasi isimlerin açık bir şekilde tepki göstermediği konuşmaya, CHP Genel Merkezi tarafından yönetilen hesaptan tepki tweetleri atıldı.
SALDIRIYA UĞRAYAN SP'LİLER
Genel merkezde beslenen kedi adına açılan hesap üzerinden Ankara'da saldırıya uğrayan Saadet Partililere Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatıldı.
"PENCERELERİ NİYE AÇMAMIŞLAR"
Tweet'ler, Karamollaoğlu'na bir dönem katil diyen ancak ittifak uğruna bugünlerde sessizliğini koruyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından da beğenildi.
Tweet'te Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatılarak, "Ankara'da bayraklama çalışması yaparken saldırıya uğrayan Saadet Partililer olmuş. Benim anlamadığım pencereleri niye açmamışlar" ifadelerine yer verilmişti.