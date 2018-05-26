CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

Gümüşhane'de bozayı ve yavrusu ile tilki görüntülendi

1 Siyahilerin kaderini değiştiren kadın: Rosa Parks Bindiği otobüste bir beyaza yer vermediği için tutuklanan terzi Rosa Parks’ın çığlıkları, Amerikan tarihinin kaderini değiştiren bir isyandı: ‘’Artık yeter!’’

2 Karamollaoğlu Madımak'ta pencere açmadılar öldüler dedi 1993'ten beri 25 yıldır Sivas'ı Madımak'ı dilinden düşürmeyenler sessizliğe büründü.

3 Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı Daha önce giydiği 244 bin TL değerindeki montuyla çok konuşulan Faruk Sabancı, Bebek’te bir seyyar satıcıdan mısır alırken objektife takıldı.

4 Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

5 Giresun'da dilencinin üzerinden çıkan paralar İftardan sonra dilendiği belirlenen 58 yaşındaki kadının 3 saatte 285 lira topladığı tespit edildi.

6 Mehmet Ekici: Gelecek yıl patlama yapacağım Fenerbahçe'nin geçen yıl büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Mehmet Ekici, "Önümüzdeki sezon benim sezonum olacak" dedi.