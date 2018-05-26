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CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

CHP'liler, Saadet Partisi üyelerine yönelik yapılan saldırıya Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle göndermede bulundu.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 13:56..
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CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

24 Haziran sürecinde Cumhur İttifakı'na karşı birlikte hareket eden CHP ile Saadet Partisi arasında kriz var.

Krizin adı Temel Karamollaoğlu.

İTTİFAKTA ÇATLAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye başkanı olduğu dönemde Sivas'ta yaşanan olaylara ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Madımak Oteli'nde yaşananların katliam olmadığını, insanların pencereleri açmadığı için hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu CHP'lilerin sinirlerini gerdi.

GENEL MERKEZİN YÖNETTİĞİ HESAP

Siyasi isimlerin açık bir şekilde tepki göstermediği konuşmaya, CHP Genel Merkezi tarafından yönetilen hesaptan tepki tweetleri atıldı.

CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

SALDIRIYA UĞRAYAN SP'LİLER

Genel merkezde beslenen kedi adına açılan hesap üzerinden Ankara'da saldırıya uğrayan Saadet Partililere Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatıldı.

CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

"PENCERELERİ NİYE AÇMAMIŞLAR"

Tweet'ler, Karamollaoğlu'na bir dönem katil diyen ancak ittifak uğruna bugünlerde sessizliğini koruyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından da beğenildi.

Tweet'te Karamollaoğlu'nun sözleri hatırlatılarak, "Ankara'da bayraklama çalışması yaparken saldırıya uğrayan Saadet Partililer olmuş. Benim anlamadığım pencereleri niye açmamışlar" ifadelerine yer verilmişti.

CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

 

CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi

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