Cumhuriyet Meydanında yürüş öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlattığını hatırlattı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADALET YAZILI PANKART TAŞIDILAR

CHP İzmir İl Başkanlığı olarak buna destek verdiklerini bu amaçla Cumhuriyet Meydanından birinci etap yürüyüş başlattıklarını ifade eden Güven, Bornova çıkışına kadar yürüyüş gerçekleştireceklerini burada CHP Manisa İl Örgütüyle buluşacaklarını belirtti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Türkçe ve İngilizce olmak üzere"adalet" yazılı pankart taşıdı, slogan atarak İzmir marşını okudu.

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü VİDEO