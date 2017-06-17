taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü

CHP İzmir İl Teşkilatı, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için yürüyen Kılıçdaroğlu'na destek amaçlı yürüyüş düzenledi.

17.06.2017 - 13:57
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü

Cumhuriyet Meydanında yürüş öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlattığını hatırlattı.

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADALET YAZILI PANKART TAŞIDILAR

CHP İzmir İl Başkanlığı olarak buna destek verdiklerini bu amaçla Cumhuriyet Meydanından birinci etap yürüyüş başlattıklarını ifade eden Güven, Bornova çıkışına kadar yürüyüş gerçekleştireceklerini burada CHP Manisa İl Örgütüyle buluşacaklarını belirtti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Türkçe ve İngilizce olmak üzere"adalet" yazılı pankart taşıdı, slogan atarak İzmir marşını okudu.

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü VİDEO

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü

CHP İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'nun oğlu TKP'nin sloganıyla yürüdü
Kerem Kılıçdaroğlu, 2011 genel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin kullandığı "boyun eğme" sloganını üzerinde taşıdı.
1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi
Çipli kimliklerin bu ay yürürlüğe girmesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında daha da artış olması bekleniyor.
Birgün algı için Ramazan'da dayak haberi yaptı
Her Ramazan ayında Hürriyet'in başını çektiği "Ramazanda dayak" haberleri eskisi kadar ilgi görmeyince Birgün'e kadar düştü.
Mecidiyeköy'de polis denetime başladı
Mecidiyeköy’de, özel harekat polisleri ve resmi polis ekipleri şüpheli gördükleri araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

284
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

113
Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

99
Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

50
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

346
Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

159
Putin'den darbe girişimi yorumu

Putin'den darbe girişimi yorumu

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM